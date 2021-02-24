На фоне снегопада в Петербурге выросло количество ДТП с травмированными детьми

Снегопад спровоцировал множество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Петербурга.

За минувшие выходные на дорогах города произошло 1 тыс. 710 ДТП.

Накануне в Северной столице выпала почти месячная норма осадков. В прошлые выходные в городе произошло 1 тыс. 213 аварий. Такую статистику приводит Управление ГИББД по Петербургу и Ленобласти.

Вместе с тем выросло и число пострадавших. За прошедшие выходные травмы в ДТП получили 28 человек, в том числе семь детей, на прошлых выходных — 19 человек, среди которых было двое детей. Таким образом, число пострадавших в авариях детей увеличилось почти в три раза. ДТП унесли жизни двух человек.

На прошлых выходных ДТП со смертельным исходом не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе вечером 23 февраля произошла массовая авария. Все случилось перед съездом в ТЦ «Мега». Там столкнулись несколько легковых автомобилей – скорей всего, водители не справились с управлением машин из-за гололеда.