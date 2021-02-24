В Ленобласти школьный автобус учеником попал в ДТП

В Ленобласти школьный автобус учеником попал в ДТП
Место ДТП. Фото: lomonosovlo.ru / пресс-служба главы администрации Ломоносовского района Ленинградской области

В Ломоносовском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса попал в ДТП.

Подробности рассказали в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Место ДТП. Фото:lomonosovlo.ru / пресс-служба главы администрации Ломоносовского района Ленинградской области

Внутри автобуса находились водитель, десятиклассник и сопровождающий. К счастью, никто не пострадал. По предварительной информации, столкновение автобуса с Ford Transit произошло на остановке в деревне Клясино утром 24 февраля. Школьника в учебное заведение привезли на другом транспорте. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС. Представитель комитета по образованию администрации Ломоносовского района Серей Балашов и директор школы также побывали на место происшествия. Выяснилось, что ДТП произошло из-за заноса Ford.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе вечером 23 февраля произошла массовая авария. Все случилось перед съездом в ТЦ «Мега». Там столкнулись несколько легковых автомобилей – скорей всего, водители не справились с управлением машин из-за гололеда.

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