Соловьев опроверг слухи о зарплате в 52 млн рублей

Телеведущий заявил, что не получает миллиарды за свою работу.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировали сообщения СМИ о его многомиллионной зарплате. Так, журналисты писали, что в год он получает 52 миллиона рублей. Об этом пишет Ura.ru.

Соловьев заверил, что публикации не имеют ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что не зарабатывает такие огромные суммы.

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды»,

— отметил Соловьев.

Он также пояснил, что из федерального бюджета на его зарплату денег не выделяют. Соловьев уверяет, что его программы позволяют телеканалу получать хорошие доходы в связи с высокими рейтингами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин потребовал предоставить информацию о реальных зарплатах бюджетников.