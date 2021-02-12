Мишустин потребовал предоставить информацию о реальных зарплатах бюджетников

Премьер-министр вслед за президентом возмутился из-за формального подхода к исполнению майского указа Путина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства потребовал предоставить информацию о реальных зарплатах бюджетников. Он отметил, что многие формально подошли к исполнению майского указа президента РФ Владимира Путина, что недопустимо. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин подчеркнул, что указ от 2012 года не имеет срока давности. Он заявил, что по его исполнению можно судить о работе правительства и регионов.

Напоминаем, что разговор о реальных доходах бюджетников завела ученая из Новосибирска, которая пожаловалось на низкую зарплату, несмотря на указ Путина. Она получает 26 тысяч рублей, хотя должна зарабатывать не менее 80 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров назвал зарплаты депутатов ЗакСа Петербурга.