Стало известно, сколько продлится оттепель в Петербурге

В среду, 24 февраля, в Петербург пришла оттепель. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе прогреется до 0…+2 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут -7…-3 градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», погода сильно не изменится. До конца рабочей недели будет идти мокрый снег с дождем, местами дождь. В четверг и пятницу порывы ветра будут достигать 7-12 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха будет составлять +2 … -10 градусов. Днем потеплеет до +4 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.