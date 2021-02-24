Путин считает, что готовятся провокации против России

Провокации будут связаны с борьбой с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин заявил о готовящихся провокациях против страны, которые будут связаны с борьбой с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 февраля, пишет ТАСС.

Глава государства заявил, что есть страны, которые хотят ослабить и поставить Россию под внешний контроль. Путин отметил, что подобное происходит с рядом стран на постсоветском пространстве и он не хочет допустить такого.

Напоминаем, что глава МИД Сергей Лавров заявлял, что западные страны используют пандемию для «наказания неугодных». Он не понимает, как можно гнуть «эгоистичную линию» тогда, когда в первую очередь нужно объединяться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле рассказали, почему Путин появился на морозе без шапки.