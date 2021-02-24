В Кремле рассказали, почему Путин появился на морозе без шапки

В Кремле прокомментировали появление президента России Владимира Путина без шапки на морозе.

Напомним, 23 февраля глава государства, несмотря на двадцатиградусные морозы, без шапки возлагал венок к Могиле Неизвестному Солдату в Александровском саду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин обладает крепким здоровьем, поэтому ему не страшны морозы, поэтому он предпочитает обходиться без головного убора, «особенно в такие волнительные церемониальные моменты», сообщает ТАСС.

Песков также поблагодарил журналиста за беспокойств о здоровье президента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества, который россияне отмечают 23 февраля. Глава государства выразил благодарность военнослужащим, исполнившим свой долг, и отметил боеспособность вооруженных сил.