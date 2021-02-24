Росприроднадзор взял под опеку брошенного тигрового питона

Одинокую змею обнаружили в пустой квартире.

В поселке Низино в квартире проживал одинокий тигровый питон. Его оставила без присмотра хозяйка, которую выселила кредитная организация из-за долгов. За питоном следили соседи, обратившиеся в итоге к специалистам. Об этом сегодня, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Росприроднадзора.

Местные жители рассказали, что кормили змею с декабря 2020 года. Они думали, что хозяйка вернется, но ее все эти месяцы никто не видел. Отыскать ветреную гражданку тоже не удалось.

Тигрового питона уже забрали сотрудники Росприроднадзора. Его передали в Ленинградский зоопарк. Пока непонятно, какова будет дальнейшая судьба змеи.

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