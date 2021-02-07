Петербуржец, несмотря на запрет, держал дома львенка

Животное изъяли и передали сотрудникам «Велеса».

Сотрудники Росприроднадзора изъяли у жителей Санкт-Петербурга маленького львенка. Об этом стало известно сегодня, 7 февраля.

Владельцы животного уверяли, что малышу уже есть один год, но специалисты установили, что перед ними еще совсем крошка, которому около полугода. Это значит, что львенка завели после 1 января 2020 года – таким образом, граждане нарушили закон, запрещающий содержать у себя диких животных.

Малыша уже отправили в реабилитационный центр «Велес», где о нем позаботятся специалисты. Пока непонятно, как он себя чувствует и есть у львенка проблемы со здоровьем. Хозяевам малыша тем временем грозит административная ответственность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лоси «Велеса» получили новые «гнезда» благодаря новогодним елкам петербуржцев.