В Никарагуа доставили первую партию вакцины «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» прибыла в Никарагуа. В стране приступят к массовой вакцинации от инфекции.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента республики Росарио Мурильо.

«Вчера вечером мы с благодарностью получили вакцину «Спутник V» как символ дружбы, солидарности и сотрудничества между Российской Федерацией и правительством и народом Никарагуа», – говорится в сообщении государственного радио Никарагуа.

Отметим, что с начала пандемии в республике было выявлено 6,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Из них 173 пациента скончались от новой болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гондурасе будут прививаться российской вакциной «Спутник V». Гондурас стал уже 36-й страной, где одобрили российскую вакцину от коронавируса