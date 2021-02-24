В Гондурасе будут прививаться российской вакциной «Спутник V»

Гондурас стал уже 36-й страной, где одобрили российскую вакцину от коронавируса. Агентство по регулированию в здравоохранении республики зарегистрировало препарат «Спутник V».

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Гондурас присоединился к ряду стран в Латинской Америки, которые приняли препарат. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры.

«Мы готовы поддержать партнеров для защиты населения с помощью одной из лучших вакцин в мире», – заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Египте будут применять вакцину «Спутник V». Напоминаем, что Россия создала первый в мире препарат для профилактики коронавирус. Сейчас им пользуются в более чем 30 странах.