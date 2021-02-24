В Литве Covid-19 выявили у жителей дома престарелых после вакцинации

В Литве Covid-19 выявили у жителей дома престарелых после вакцинации
Вспышка коронавируса в доме престарелых. Фото: Pixabay

Вспышка коронавирусной инфекции случилась в доме-интернате для престарелых после вакцинации всех пациентов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дом престарелых Лауксаргяй в Таурагском районе, инфекцию подхватили 14 из 15 человек, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. На данный момент начала проверка по данному происшествию.

Национальный центр общественного здравоохранения взял ситуацию под личный контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Греции пожилой мужчина умер через восемь минут после прививки от коронавируса. Известно, что после укола мужчина сидел в приемной и внезапно упал. Ему на помощь пришли врачи, но не успели ничего сделать – пациент умер внезапно и быстро. Эксперты убеждены, что летальный исход и вакцинация никак не связаны между собой и это просто совпадение.

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