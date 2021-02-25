«Аякс» подтвердил трансфер Промеса в «Спартак»

Руководство футбольных клубов смогло согласовать переход Куинси Промеса. Футболист перейдет в московский «Спартак», с которым он уже становился чемпионом России.

Информация о трансфере появилась на официальном сайте амстердамского «Аякса». Отмечается, что команда получит 8,5 млн евро в качестве компенсации за уход 29-летнего игрока в «Спартак». Кроме этого, данная сумма может увеличиться до 11 млн евро за счет различных бонусов.

На данный момент футболисту осталось завершить трансфер медобследованием в «Спартаке». После этого игрок будет официально считаться частью красно-белой команды.

Напомним, что Промес ранее уже выступал за московский «Спартак». В клубе из столицы России игрок провел 4 года, – с 2014 по 2018. За это время он успел стать чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

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