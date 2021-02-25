Врачи назвали причины наступления третьей волны Covid-19 в России

Новая вспышка заболеваемости в России может случится уже этой весной. Однако называть данный период не стоит третьей волной пандемии. Российский инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК назвал причины ухудшения ситуации с болезнью в стране.

По словам специалиста, до России дойдет в любом случае британский штамм инфекции. Кроме этого, начнутся повторные заражения вирусом, – коснется это тех, кто переболели в начале пандемии.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», – пояснил специалист.

Как отметил другой специалист, – вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский, количество новых случаев в России резко увеличится осенью. Такой всплеск будет связан с тем, что после лета начинается сезон респираторных заболеваний.

Решить проблему с третьей волной можно только путем массовой вакцинации, считает доктор медицинских наук Николай Малышев. Он пояснил, что прививка дает шанс на не появление новых более опасных штаммов болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Литве Covid-19 выявили у жителей дома престарелых после вакцинации.