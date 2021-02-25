В Гидрометцентре рассказали о стремительном потеплении в Европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что живущих в центре Европейской России уже 25 февраля ожидают низкие облака и резкий скачок потепления.

На дорогах будет гололедица. Также прогнозируется мокрый снег с дождем.

По прогнозу синоптика, в первой половине дня температура приблизится к нулевой отметке. Это повышение температуры на 23-30 градусов, сообщает РИА «Новости».

В центре европейской части страны ожидается усиление ветра. Синоптик отметил, что не стоит воспринимать этот скачок температур как начало весны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.