Василевский помог «Тампе» «всухую» обыграть «Каролину» Свечникова

«Тампа-Бэй Лайнтнинг» дома обыграла «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «молний». Шайбы забросили Росс Колтон и Блейк Коулман и Баркли Гудроу.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 25 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников нанес четыре броска и завершил матч с показателем полезности «-1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.