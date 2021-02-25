Местные жители жалуются на стену из снега на Петроградской набережной

Горожане опасаются, что все это попадет в Неву.Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Горожане опасаются, что все это попадет в Неву.Фото: скриншот видео ВКонтакте/Неизданное | Санкт-Петербург

Жители Петербурга пишут возмущенные комментарии по поводу снежной стены, которая образовалась на Петроградской набережной. Завалы образовались из-за складирования снежных масс, которые уборочная техника собирает на улицах. Горожане опасаются, что все это попадет в Неву.

«Петроградская набережная 36. Это же все попадёт в Неву. Как так-то?», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Неизданное | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

«Там в этой массе килограммы соли на тонну снега. А потом удивляются, почему Нева не замерзает при минус 10», — пишут пользователи Сети.

Некоторые написали, что снежная гора на Петроградской набережной лишь временно и уже к утру ее вывезут в снегоплавильные пункты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожные службы Петербурга не справляются с поставленными задачами по уборке городских улиц от снега. За вчерашний день службам было поручено очистить 112 улиц в центре города, но к утру работники справились только с 80% работ.