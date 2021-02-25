Дорожный конфликт на Киевском шоссе закончился стрельбой

Дорожный конфликт на Киевском шоссе закончился стрельбой
Проводится проверка. Фото: Pixabay

Полиция Пушкинского района проводит проверку по факту дорожного конфликта.

Инцидент произошел 23 февраля. В полицию обратился 35-летний водитель автомобиля Mitsubishi и рассказал о том, что на Киевском шоссе в Пушкинском районе в ходе дорожного конфликта водитель автомобиля Toyota несколько раз выстрелил из пистолета по иномарке заявителя. Об этом сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина заявителя видимых повреждений не получила. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

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Дорожный конфликт на Киевском шоссе закончился стрельбой