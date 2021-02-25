В работе Facebook и Instagram в США зафиксирован сбой

В работе социальной сетей Facebook и Instagram произошел сбой на территории США.

По данным портала Downdetector, 33% пользователей, которые жалуются на работу Facebook, заявляют о полном прекращении работы соцсети, 40% заявили о проблемах с входом в свой аккаунт, а 26% сообщили о проблеме с новостной лентой.

Пользователи Instagram жалуются на неполадки с лентой (56%), 24% сообщили о проблемах с входом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.