Каждая десятая российская компания предупредила о риске закрытия в этом году

В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году. Фото: pixabay.com

В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году. Фото: pixabay.com

Российский малый и средний бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы из-за пандемии коронавируса.

По данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в этом году частные компании фиксировали низкие зарплаты, падение выручки и спроса. Лишь 20% респондентов в прошлом году не заметили снижения спроса на свои товары и услуги, сообщает РБК.

Отмечается, что российский бизнес ждет от государства снижения налоговой нагрузки или новых мер по выплатам налогов. Более 66,8% респондентов завили об этом. При этом 46,8% считают, что стоит не закрывать бизнес, а нужно отправить его на карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский бизнесмен Олег Тиньков, борющийся с лейкемией уже больше года, заявил об отсутствии мотивации заниматься бизнесом в будущем. По словам предпринимателя, такое решение он принял из-за болезни, которая изменила его жизнь. В будущем бизнесмен планирует реализовывать другие проекты.