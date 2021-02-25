Обыски по делу о хищении недвижимости на 300 млн рублей проходят в Петербурге

Утром, 25 февраля, сотрудники управление экономической безопасности и Главное следственное управление ГУ МВД проводит обыски в частных квартирах и офисах коммерческих организациях Северной столицы.

Обыски проходят в 15 объектах по делу о мошенничестве с недвижимостью города на 300 миллионов рублей.

В деле фигурирует пять объектов, которые находятся в исторических зданиях Петербурга, пишет «Фонтанка». Как сообщает издание, двое подозреваемых уже задержаны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Московском районе правоохранители нагрянули с обыском в отдел полиции. Обыски проводились в 51-м отделе полиции на улице Ленсовета. Известно, что 37-летний полицейский официально вступил в должность заместителя начальника отдела всего несколько дней назад.