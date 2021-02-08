В Московском районе правоохранители нагрянули с обыском в отдел полиции

В Московском районе правоохранители нагрянули с обыском в отдел полиции
Обыски прошли в 51-м отделе полиции. Фото: pixabay

Сотрудники управления собственной безопасности городского главка МВД нагрянули с обыском в кабинет замначальника отдела полиции в Московском районе Петербурга.

Обыски проводились в 51-м отделе полиции на улице Ленсовета. Известно, что 37-летний полицейский официально вступил в должность заместителя начальника отдела всего несколько дней назад.

Как сообщает «Фонтанка», в ходе обысков правоохранители нашли документацию, а также, предварительно, около грамма синтетического наркотического вещества. Вещество направили на экспертизу, чтобы установить точный вес и состав.

Материалы проверки направят в Следственный комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у петербуржца во время обысков обнаружили полицейскую форму.

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