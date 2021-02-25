В порту «Санкт-Петербург» создадут комплекс для хранения нефтепродуктов за 5 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании правительства принял решение о модернизации порта «Большой порт «Санкт-Петербург». Теперь на территории объекта можно будет хранить нефтепродукты.

Как сообщают в Смольном, инвестором проекта выступит АО «Петербургский нефтяной терминал». На данный момент уже подготовлена дорожная карта и проектная документация. К модернизации порта приступят в максимально сжатые сроки.

«Реализация проекта позволит инвестору не только капитально отремонтировать старые, морально и технически устаревшие объекты, но и построить новые. Мощности терминала планируется использовать для хранения экологичных видов нефтепродуктов, что необходимо для повышения качества окружающей среды. Будут созданы новые рабочие места», – заявил Александр Беглов.

Отметим, что объем инвестиций в проект оценили более, чем в 5 млрд рублей. Срок реализации кампании, – 2029 год.

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