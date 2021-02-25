В Кронштадте ищут нового смотрителя маяка Толбухин на место раненого ножом

В Кронштадте подыскивают нового смотрителя маяка Толбухин, расположенного изолированном острове в 10 километрах от города. Предыдущего смотрителя порезали ножом.

Вакансию опубликовали 25 февраля в группе «Работа на маяке Толбухин» в социальной сети «ВКонтакте». На должность ищут человека в возрасте от 25 до 55 лет с техническим образованием и хорошими знаниями электрики. У соискателя должно быть крепкое здоровье, поскольку врачей на острове нет.

Потенциальных смотрителей предупредили, что на территорию исторического объекта зачастую пытаются добраться мародеры, от которых придется обороняться, как это и произошло с прошлым смотрителем.

Также в вакансии говорится, что маячнослужащие в зимний период будут находиться в автономном режиме, экстренные службы смогут добраться до острова только в случае чрезвычайных обстоятельств. Топливо и еду будут завозить на маяк всего два-три раза в год.

Петербуржцы в комментариях к вакансии уже называют эту должность «идеальной работой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что смотритель маяка Толбухин в Кронштадтском районе получил ножевое ранение. По его словам, на него напали трое неизвестных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.