Смотритель маяка в Кронштадтском районе получил ножевое ранение

Смотритель маяка в Кронштадтском районе получил ножевое ранение
Мужчину увезли на скорой. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кронштадтском районе сотрудники полиции выясняют обстоятельства ранения, полученного смотрителем маяка.

Инцидент произошел 18 февраля. В полицию Кронштадтского района поступило сообщение о колото-резаном ранении, полученным 49-летним начальником маяка.

Пострадавшего мужчину с территории маяка увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка, выясняется, как мужчина получил ранение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в деревне Горбунки трое мужчин решили конфликтным способом найти виновного в прорыве воды. Коммунальная авария завершилась дракой и попаданием в больницу.

Кронштадтский район маяк ножевое ранение


 

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