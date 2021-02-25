Росгвардейцам понадобилось 8 минут на задержание хулиганов, укравших рулле с салями на Сизова

Росгвардейцам понадобилось 8 минут на задержание хулиганов, укравших рулле с салями на Сизова
Нарушителей доставили в полицию. Фото: pixabay

В Петербурге задержали трех граждан, подозреваемых в хищении товаров из магазина на заправочной станции. Нарушители решили подкрепиться бесплатно и вынесли 3 рулле с салями.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, работника АЗС на улице Сизова нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывший на место наряд Росгвардии установил, что нарушители совершили кражу фастфуда. Однако с места преступления хулиганы скрылись.

Задержать злоумышленников удалось по «горячим следам» в течение 8 минут на проспекте Королева. Трех мужчин передали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Итальянской задержали мужчину, угрожавшего бармену пистолетом. Посетитель бара, выпив достаточное количество алкоголя, начал вести себя агрессивно и несдержанно. Ему не понравился бармен, с которым у него завязался конфликт.

азс заправка кража новости СПб приморский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Доступная среда»: петербуржцы возмутились кучей снега возле пешехода на Хошимина
В Петербурге построят три новые улицы в Выборгском районе
На Ладоге появятся домики для тюленей
Жителей домов на Тельмана и Искровском до ночи оставили без отопления
Нарушения при зимней уборке в Петербурге обернулись штрафами на 1,5 млн рублей
Марину Кохал, обвиняемую в убийстве мужа, оставили под стражей до конца апреля
В Москве более 110 тысяч человек проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Брат Миланы Тюльпановой опроверг ее попадание в реанимацию