Росгвардейцам понадобилось 8 минут на задержание хулиганов, укравших рулле с салями на Сизова

В Петербурге задержали трех граждан, подозреваемых в хищении товаров из магазина на заправочной станции. Нарушители решили подкрепиться бесплатно и вынесли 3 рулле с салями.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, работника АЗС на улице Сизова нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывший на место наряд Росгвардии установил, что нарушители совершили кражу фастфуда. Однако с места преступления хулиганы скрылись.

Задержать злоумышленников удалось по «горячим следам» в течение 8 минут на проспекте Королева. Трех мужчин передали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на Итальянской задержали мужчину, угрожавшего бармену пистолетом. Посетитель бара, выпив достаточное количество алкоголя, начал вести себя агрессивно и несдержанно. Ему не понравился бармен, с которым у него завязался конфликт.