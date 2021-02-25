Родителям Ленобласти разрешили посещать детские утренники

В Ленинградской области сняли запрет на посещение родителями массовых мероприятий в детских садах, который ранее был введен в связи с ограничениями по коронавирусу.

Губернатор региона Александр Дрозденко в ходе заседания правительства в четверг, 25 февраля, поручил снять ограничения на посещение родителями детских утренников, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Комитет по образованию в течение часа после поручения решил данный вопрос. Решение было согласовано с региональным отделением Роспотребнадзора.

Теперь родители могут посещать утренники в детских садах, но при условии соблюдения масочного режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти откроются еще 11 прививочных пунктов от COVID-19. Таким образом, всего в Ленобласти будет работать 40 стационарных и мобильных прививочных пунктов.