В Петербурге продажи автомобилей взлетели на 17% в начале года

В Петербурге продажи автомобилей взлетели на 17% в начале года
Продажи авто в Петербурге возросли. Фото: pixabay

В Северной столице автолюбители приобрели на 17% машин больше в январе, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб», за первый месяц нового года было продано в Петербурге 9 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Эксперты отметили такой небывалый рост, несмотря на дефицит транспорта на рынке.

«Такой высокий рост в первый месяц увеличивает шансы петербургского авторынка завершить первый квартал в плюсе. Но многое в достижении такого результата будет зависеть от ситуации в феврале-марте, когда потребитель ощутит более серьезное влияние новой волны роста цен на автомобили», – говорится в сообщении.

В перечень самых популярных марок автомобилей за январь попали Ford и Chery. Кроме этого, лидерство осталось и за брендом KIA, который выпустил новый автомобиль RIO X.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты назвали самые надежные автомобили в мире.

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