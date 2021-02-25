Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Умер художник-постановщик мультфильма &#171;Винни-Пух&#187; Владимир Зуйков
Владимир Зуйков работал над созданием мультфильма "Винни-Пух. Фото: кадр из мультфильма

В России скончался художник-постановщик Владимир Зуйков, создавший мультфильмы «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм». Ему было 86 лет.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова, Владимир Николаевич умер сегодня. По словам Капкова, Зуйков был одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Известно, что Владимир Зуйков ушел из жизни, не справившись с последствиями коронавирусной инфекции.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. После обучения в Московском педагогическом институте имени Потемкина художник преподавал в школе и рисовал иллюстрации для книжных издательств, журналов и газет. В 1967 году он пришел в «Союзмультфильм» на должность художника-постановщика.

Он участвовал в создании более 30 анимационных фильмов, среди которых «Фильм, фильм, фильм», трилогия про Винни-Пуха, «Икар и мудрецы» Федора Хитрука, «Халиф-аист» Валерия Угарова и другие.

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