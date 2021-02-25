Более 2,5 млн человек скончались в мире от коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни пациентов по всему миру. Больше всего умерших в США, – 506 тыс. 232 человека.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число скончавшихся от пандемии коронавируса составляет 2 млн 500 тыс. 770 человек. На первом месте по приросту США – более 506 тыс. смертей.

Второе место занимает Бразилия, где от вируса уже умерли 249 тыс. 547 граждан страны. Тройку замыкает Мексика – 182 тыс. 815 смертей.

Отметим, что порог в 500 тыс. США преодолел в понедельник. Президент страны Джозеф Байден почтил их память на церемонии в Белом доме. В знак скорби в Америке приспустили все флаги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Нью-Йорке нашли новую мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам. Специалисты присвоили найденному штамму название B.1.526.