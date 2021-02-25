В Нью-Йорке нашли новую мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

В Нью-Йорке распространяется новая форма коронавируса, которая, как предполагают медики, снижает эффективность вакцин.

Как сообщает New York Times со ссылкой на исследования ученых из американских университетов, специалисты присвоили найденному штамму название B.1.526. Впервые он был выявлен в ноябре, но уже к середине февраля он начал широко распространяться в городе Нью-Йорк.

Случаи заражения новым штаммом обнаружены в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Ученые полагают, что мутации нового варианта коронавируса схожи с теми, что были выявлены в других странах, в том числе в ЮАР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса в США еще на год.