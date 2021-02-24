Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса в США еще на год

Байден продлил режим ЧС из-за коронавируса в США еще на год
Президент США Джозеф Байден. Фото: скриншот Instagram

Новоизбранный президент США Джозеф Байден принял меры по поводу коронавируса в стране. Американский лидер продлил режим чрезвычайной ситуации еще на год.

Об этом стало известно сегодня, 24 февраля. Как сообщает пресс-служба Бе, данный режим был введен ранее предыдущим президентом Дональдом Трампом еще в начале пандемии коронавируса. В итоге, Байден последовал примеру экс-президента и оставил решение в силе еще на 365 дней.

«13 марта 2020 года президент объявил чрезвычайную ситуацию в стране в связи с пандемией COVID-19. Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый режим ЧС начнет действовать с 1 марта текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США из-за коронавируса умерли больше людей, чем во время войн.

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