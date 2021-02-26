В Петербурге спецтехнику вывели на уборку снега

В Петербурге спецтехнику вывели на уборку снега
Уборочная техника в Петербурге 26 февраля. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц. Специальные машины вывозят снег в пункты приема или на специальные площадки.

Утром 26 февраля дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают Малодетскосельский проспект, набережную реки Фонтанки, Фурштатскую улицу, Выборгскую набережную, Витебский проспект, Пионерскую, Захарьевскую и Потёмкинскую улицы.

Также спецтехника замечена на улице Салова, Лиговском проспекте, Михайловской улице, Приморском проспекте, Торфяной дороге, Малом проспекте В.О. и Рощинской улице. В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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