Климатолог объяснил, почему зима в России оказалась холодной

Климатолог объяснил, почему зима в России оказалась холодной
Зима в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, почему зима в России выдалась такой холодной.

Он отметил, что зимний период 2020 — 2021 года не был «существенно холодным» и находился в пределах нормы, сообщает радио Sputnik.

За последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта стала особенно холодной.

За последние годы в России наблюдалась или только холодная, или теплая зима. Это происходит из-за того, что человек оказал влияние на естественные погодные колебания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

зима климатолог погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Климатолог объяснил, почему зима в России оказалась холодной
Неизвестные похитили двух собак Леди Гаги
Число коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге сократилось до 7,7 тысячи
Психолог рассказала, как распознать депрессию
В Петербурге спецтехнику вывели на уборку снега
Эксперт предсказал уровень безработицы в России в следующем году
Брагин прокомментировал победу СКА
Врачи рассказали, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса