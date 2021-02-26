Климатолог объяснил, почему зима в России оказалась холодной

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин рассказал, почему зима в России выдалась такой холодной.

Он отметил, что зимний период 2020 — 2021 года не был «существенно холодным» и находился в пределах нормы, сообщает радио Sputnik.

За последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта стала особенно холодной.

За последние годы в России наблюдалась или только холодная, или теплая зима. Это происходит из-за того, что человек оказал влияние на естественные погодные колебания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.