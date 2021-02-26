Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от COVID «Спутник V»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции разрешена к использованию во Вьетнаме. Соответствующие данные опубликовали на сайте правительственной информации.
Совет по регистрации лекарственных препаратов Минздравоохранения Вьетнама разрешал применение вакцины AstraZeneca. Теперь на территории государства будет использоваться и «Спутник V».
Кроме того, местный Минздрав разрешил применять вакцину компании Moderna (США).
Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины «Спутник V».