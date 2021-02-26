Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от COVID «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции разрешена к использованию во Вьетнаме. Соответствующие данные опубликовали на сайте правительственной информации.

Совет по регистрации лекарственных препаратов Минздравоохранения Вьетнама разрешал применение вакцины AstraZeneca. Теперь на территории государства будет использоваться и «Спутник V».

Кроме того, местный Минздрав разрешил применять вакцину компании Moderna (США).

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полностью израсходовали альтернативу вакцины «Спутник V».