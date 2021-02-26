В Петербург запустят еще несколько десятков «Сапсанов» на мартовские праздники

В Петербург запустят еще несколько десятков &#171;Сапсанов&#187; на мартовские праздники
Дополнительные поезда также пойдут в Белгород и Нижний Новгород. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

РЖД планирует запустить 60 дополнительных поездов дальнего следования в в марте. Это связано с увеличением пассажиропотока в праздничные дни.

Так, с 5 по 8 марта дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Петербург, Белгород, Нижний Новгород, Смоленск, Курск, Чебоксары и другие города.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, на февральских праздниках РЖД запускали 54 дополнительных поезда, увеличив в некоторых из них и число вагонов. За три дня, с 20 по 23 февраля, эти поезда перевезли более 895 тыс. человек. 59 тыс. пассажиров проехались именно на «Сапсане».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала в марте появятся прямые авиарейсы между Петербургом и Кемерово. Известно, что билет в одну сторону будет стоить минимум три тысячи рублей.

мартовские праздники ржд сапсан


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург запустят еще несколько десятков «Сапсанов» на ...
Находящимся в Эстонии россиянам напомнили о записи на вакцинацию через ...
В кафе в Ленобласти застрелили мужчину
В Петербурге вырос спрос на дворников
Утром пятницы петербуржцы стоят в 6-балльных пробках
Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду
Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от COVID «Спутник V»
Спасатели потушили горящее строение в Рабитицком поселении