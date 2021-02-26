В Испании задержали мошенника, похитившего 29 млн рублей у сноубордистки

Гендиректора НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгения Блюма задержали в Испании. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Он находится в международном розыске по обвинению в хищении более 29 млн руб. у сноубордистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его задержали 11 февраля.

В Генпрокуратуру РФ поступили необходимые материалы для направления запроса о выдаче обвиняемого российской стороне.

Как полагает следствие, Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием спортсменок, которая получила травму на тренировке во время Олимпиады в Сочи и утратила способность ходить. В мае 2014 года в Испании доктор убедил сноубордистку заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации на 29 млн руб., но двигательные функции ног спортсменки не восстановились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербургский городской суд в четверг рассмотрел жалобу фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей травму позвоночника при подготовке к Олимпиаде в Сочи, на решение суда, согласно которому требования о взыскании с лечившей ее клиники компенсации были удовлетворены только частично.