Суд Петербурга увеличил компенсацию фристайлистке Марии Комиссаровой

Санкт-Петербургский городской суд в четверг рассмотрел жалобу фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей травму позвоночника при подготовке к Олимпиаде в Сочи, на решение суда, согласно которому требования о взыскании с лечившей ее клиники компенсации были удовлетворены только частично.

Компенсацию морального вреда суд увеличил до 2 млн рублей, а штраф — до 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Ранее Мария Комиссарова подала иск на 56 млн рублей к испанской клинике доктора Блюма. Фристайлистка сломала позвоночник при тренировках на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Комиссарова заявляет, что в клинике ей обещали восстановление двигательных возможностей через год. В клинике парируют, что учреждение не гарантировало выздоровление, а только давало возможности для организма к реабилитации.

Мария Комиссарова (род 1990) выступала за олимпийскую сборную по ски-кросу, имеет серебряную медаль этапа мирового кубка 2012 года. После травмы получила квартиру от Фонда поддержки олимпийцев России.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что покалечившаяся в Сочи фристайлистка Мария Комиссарова вошла в сборную Петербурга.