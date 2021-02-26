В Среднеуральском женском монастыре прошли обыски. Задержано до 15 человек

В ночь на 26 февраля в Среднеуральском женском монастыре прошли обыски. По предварительным данным, задержаны около 15 человек, сообщает «Интерфакс».

Сейчас на территории монастыря начинают постепенно снимать оцепление.

Насельники говорят, что в обители искали отца Силуана — келейника бывшего схимонаха Сергия. По словам источника, в монастыре искали подозреваемого в убийстве, совершённом 20 лет назад. Следствие считает, что мужчина скрылся в монастыре, чтобы избежать наказания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что спецназ задержал опального бывшего схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Об этом стало известно в ночь на вторник, 29 декабря. В настоящий момент на территории монастыря проводятся следственные мероприятия