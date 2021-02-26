В Ленобласти расследуют преднамеренное банкротство «Водоканала» Кировского района

В Ленобласти расследуют преднамеренное банкротство &#171;Водоканала&#187; Кировского района
В настоящее время расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи Ленинградской области продолжают расследование в отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» и гендиректора ООО «Водоканал Невский», обвиняемых в преднамеренном банкротстве унитарного предприятия.

По информации правоохранителей, с января 2018-го по сентябрь 2020 года директор «Водоканала Кировского района», действуя в сговоре с руководителем ООО «Водоканал Невский» и другими неустановленными лицами, от имени муниципального унитарного предприятия заключал необоснованные договоры с компанией «Водоканал Невский» и аффилированными организациями, добившись создания искусственной кредиторской задолженности в размере свыше 570 млн рублей.

Благодаря оперативным действиям следователей ущерб, нанесенный преступниками, удалось устранить — кредиторы в одностороннем порядке отказались от требования задолженности. Фигуранты уголовного дела, в свою очередь, полностью признали вину. Расследование подходит к концу, материалы в скором времени передадут в суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петрозаводске будут судить экс-начальника отряда вневедомственной охраны, который выписывал подчиненным премии и забирал деньги себе.

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