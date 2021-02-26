Плюсы, минусы, подводные камни: Ленобласть готова вакцинировать от COVID-19 россиян, живущих в Эстонии

На сегодняшний день в России активно проходит кампания по вакцинации населения от коронавируса, тогда как в соседней от Ленобласти Эстонии прививок пока не делают. В связи с этим региональные власти охотно согласились вакцинировать граждан РФ в прививочных пунктах пограничного Кингисеппского района.

Алгоритм действий, на первый взгляд, предельно прост: россиянин, живущий в Эстонии, должен оставить заявку на вакцинации через портал госуслуг, в назначенное время приехать на процедуру и вернуться домой. Сложность, однако, представляют ограничения, действующие на границе двух государств. Они не касаются владельцев двойного гражданства, но влияют на тех, кто пользуется «видом на жительством», — а таких россиян в Эстонии большинство, отмечает издание Online47.

Оказалось, что беспрепятственно въехать на территорию РФ и затем покинуть страну можно лишь единожды, второй раз вернуться не разрешат. При этом, напомним, прививка от ковида делается в два этапа с промежутком в 21 день. Повторный выезд на лечение, по работе или для ухода за больным родственником регламентирован, однако эти основания должны быть подтверждены документально — и вот здесь могут возникнуть трудности. Таким образом, для части россиян поездка на вакцинации может стать «билетом в один конец».