Компания Пригожина выдала его местонахождение ФБР и потребовала вознаграждение

По данным компании, Пригожин находится в доме на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Фото: сайт правительства РФ

По данным компании, Пригожин находится в доме на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Фото: сайт правительства РФ

Пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой является бизнесмен Евгений Пригожин, опубликовала адрес, по которому можно найти предпринимателя, и потребовала от ФБР обещанное вознаграждение.

Как говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте», Пригожин находится в доме на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Компания попросила заплатить им 250 тысяч долларов за предоставленную информацию.

Ранее 26 февраля Федеральное бюро расследований опубликовало данные о розыске граждан РФ по делу о «вмешательстве в выборы» в 2016 году. В список попал и Пригожин. ФБР предложило 250 тысяч долларов за сведения, которые будут способствовать задержанию разыскиваемого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков оценил идею лишать гражданства за призывы к санкциям против России.