«Зенит» сыграет с «Ростовом» в домашнем матче РПЛ

Сегодня в Петербурге состоится матч «Зенита» с «Ростова» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Спортсмены встретятся в субботу, 27 февраля, на «Газпром Арене». Встреча стартует в 16:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Помогать ему будут Владимир Миневич и Денис Березнов, в резерве — рефери Олег Соколов.

На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров, имея 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нападающий «Зенит» Азмун может перейти в «Севилью» уже этим летом. Журналисты называют сумму в 20 млн евро.