Леди Гаги вернули бульдогов, похищенных во время вооруженного нападения

Леди Гага пообещала вознаграждение тем, кто вернет ее собак. Фото: скриншот Instagram

Леди Гага пообещала вознаграждение тем, кто вернет ее собак. Фото: скриншот Instagram

Американской певице Леди Гаге вернули двух пропавших ранее французских бульдогов. Собаки были похищены неизвестными злоумышленниками во время прогулки.

Инцидент произошел поздно вечером 24 февраля в Лос-Анджелесе. Спустя несколько дней, как сообщили в полицейском департаменте Лос-Анджелеса, обеих собак привела в полицейский участок женщина, пожелавшая оставаться анонимной.

Местная жительница, по предварительным данным, не связана с похищением собак. Питомцы возвращены домой в целости и сохранности.

Получила ли вознаграждение женщина, нашедшая животных, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леди Гага обещала полмиллиона тому, кто вернет ее украденных бульдогов.