Петербуржцы возлагают цветы к Соловецкому камню под надзором силовиков

Петербуржцы возлагают цветы к Соловецкому камню под надзором силовиков
Петербуржцы чтят память Бориса Немцова. Фото: Gazeta.SPb

Граждане собрались, чтобы почтить память Бориса Немцова.

В Санкт-Петербурге сегодня, 27 февраля, проходит несогласованная акция в память о погибшем политике Борисе Немцове. Граждане собрались у Соловецкого камня, чтобы возложить цветы и оставить свечи, о чем сообщает корреспондент Gazeta.SPb. За порядком на мероприятии следят сотрудники правоохранительных органов, пока что никого не задерживают и собрание проходит мирно.

Известно, что на данный момент в акции участвуют около сотни человек, часть из них – это журналисты, освещающие происходящее. Условие, при котором людям разрешили собраться, это соблюдение мер предосторожности.

За происходящим на несогласованной акции наблюдают силовики. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга не стали запрещать акцию памяти Бориса Немцова. В ответе главы города говорится, что мероприятие разрешается проводить при условии, что численность участников акции не превысит 50 человек.

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