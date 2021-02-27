Бутина рассказала, как ее пытали в американской тюрьме

Она уверена, что ее преследовали из-за национальности.

Член Общественной палаты Мария Бутина рассказала о том, что с ней происходило в американской тюрьме, в фильме для НТВ. Она отметил, что там был «холокост», так как ее преследовали за национальность.

Бутина уверяет, что находилась в карцере четыре месяца и ей не давали нормально спать. Россиянку будили каждые 15 минут и задавали вопросы. Также ее пытались заставить принимать подозрительные препараты.

«Они не бьют человека, а истязают психологически, заставляя пойти на прием психотропных препаратов, так как под ними допрашивать проще»,

— подчеркнула Мария.

Россиянка вспоминает, что несколько раз в день ее раздевали догола, а свет в камере никогда не выключали. Напоминаем, что Бутину посадили в тюрьму в 2018 года из-за подозрений в шпионаже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бутина рассказала, как в США наказывают за попытку проголосовать дважды.