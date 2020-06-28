Бутина рассказала, как в США наказывают за попытку проголосовать дважды

В России злоумышленник отделается штрафом.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, отсидевшая в американской тюрьме и входящая теперь в состав Общественной палаты, рассказала, как в США наказали бы журналиста телеканала «Дождь» Павла Лобкова за попытку проголосовать дважды. За границей его бы ждал уголовный срок, большой штраф и общественные работы, в то время как в России он, скорее всего, отделается штрафом в размере 30 тысяч рублей.

«В 2012 году в США в Аризоне американец только попытался, не проголосовал, а попытался проголосовать дважды — за это он получил 4575 долларов штрафа, плюс 117 часов общественных работ»,

— сказала Бутина на брифинге ОП РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 115 россиян пожаловались в ЦИК на принуждение к голосованию по Конституции.