Емельяненко заверил, что продолжит драться

Боец рассказал о планах на ближайшее будущего и отметил, что ждет интересных предложений.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о планах на ближайшее будущее. Об этом пишет Sport24. Он отметил, что пропал ненадолго, так как отмечал праздники. Это не значит, что спортсмен решил уйти из спорта – он планирует продолжить драться.

Емельяненко заявил, что ждет интересные предложений. Для него важней всего сумма, которую готовы заплатить за его участие в бое. Для бойца неважно, с кем драться.

«Завтра еду в Подмосковье на сборы, буду тренироваться, готовиться, набирать силы. Я думаю, пару месяцев мне достаточно будет, чтобы набрать форму»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусом в Москве.