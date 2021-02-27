Емельяненко заверил, что продолжит драться

Емельяненко заверил, что продолжит драться
Спортсмен готовится к боям. Фото: скриншот Instagram

Боец рассказал о планах на ближайшее будущего и отметил, что ждет интересных предложений.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о планах на ближайшее будущее. Об этом пишет Sport24. Он отметил, что пропал ненадолго, так как отмечал праздники. Это не значит, что спортсмен решил уйти из спорта – он планирует продолжить драться.

Емельяненко заявил, что ждет интересные предложений. Для него важней всего сумма, которую готовы заплатить за его участие в бое. Для бойца неважно, с кем драться.

«Завтра еду в Подмосковье на сборы, буду тренироваться, готовиться, набирать силы. Я думаю, пару месяцев мне достаточно будет, чтобы набрать форму»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Федор Емельяненко попал в больницу с коронавирусом в Москве.

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