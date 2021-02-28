В Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию

В Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Согласно данным онлай-табло на официальном сайте Пулково, к 5:00 часам утра все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, автомобиль петербурженки полгода удерживали на парковке в Пулково за потерянный талончик. Женщина требовала взыскать с компании компенсацию из расчета 10 тысяч рублей в сутки за один день незаконного удержания автомобиля.

аэропорт пулково новости СПб онлайн-табло


 

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