«Оттепельно и сыро»: в последний день зимы петербуржцев ожидают осадки и +3 градуса

В последний день зимы в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 28 февраля, город будет ощущать влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега, возможна гололедица.

«Оттепельно и сыро», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха поднимется от 1 до 3 градусов тепла, в Ленобоасти потеплеет до +4. Подует западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в воскресенье все рейсы вылетят по расписанию.